Эксперт Мельников определил неожиданный метод сократить число ДТП с электросамокатами

Электросамокат является удобным, но далеко не безопасным транспортным средством. Так, согласно информации МВД, в нашей стране число ДТП с участием данной техники выросло свыше чем наполовину. По словам эксперта в сфере дорожной безопасности Вадима Мельникова, для решения проблемы аварий с электросамокатами может стать введение ограничений на использование или аренду. Об этом сообщает радио Sputnik.