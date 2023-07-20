Эксперт Мельников определил неожиданный метод сократить число ДТП с электросамокатами
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Электросамокат является удобным, но далеко не безопасным транспортным средством. Так, согласно информации МВД, в нашей стране число ДТП с участием данной техники выросло свыше чем наполовину. По словам эксперта в сфере дорожной безопасности Вадима Мельникова, для решения проблемы аварий с электросамокатами может стать введение ограничений на использование или аренду. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что обучение азам управления электросамокатом следует проводить на школьных уроках физкультуры.
По мнению эксперта, данные занятия хорошо подходят для отработки координации движений и гибкости во время езды на самокате.