Эксперт: мгновенно заблокировать весь вредоносный контент невозможно даже с ИИ

Полная и мгновенная блокировка всего вредоносного контента в интернете — задача, которая остается за гранью технических возможностей даже для систем на основе искусственного интеллекта. Как пояснил в эфире радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов, самообучающиеся алгоритмы не могут действовать по волшебству: им требуется время на обнаружение новых угроз, анализ контента и только затем — на принятие решения о блокировке.

По его словам, это связано с самой природой технологии. ИИ должен постоянно учиться и совершенствоваться, параллельно с тем, как создатели вредоносных ресурсов разрабатывают все новые способы обхода фильтров. Таким образом, борьба превращается в непрерывную гонку, где система безопасности всегда будет немного запаздывать, реагируя на уже появившиеся вызовы. Роскомнадзор, на которого законодательно возложены эти функции, создает инструменты не для моментального «выключения» всего опасного, а для системного противодействия киберпреступлениям.

Эксперт подчеркнул, что ожидать от новой системы абсолютной и непроницаемой защиты не стоит. Ее цель — не создать цифровую непробиваемую стену, а постоянно повышать уровень безопасности, усложняя жизнь злоумышленникам и минимизируя риски для пользователей. Это перманентный процесс анализа, адаптации и реагирования в рамках правового поля.

По его мнению, итогом внедрения таких интеллектуальных систем станет не идеальный порядок в сети, а эскалация технологической «гонки вооружений» между регулятором и нарушителями. Безопасность будет обеспечиваться не разовой акцией, а за счет создания постоянно развивающегося и обучающегося цифрового «иммунитета».

