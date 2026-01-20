Философ: ИИ — это зеркало, показывающее, как мало мы используем свой разум

Искусственный интеллект, ставший символом технологического прорыва, может оказаться не столько решением наших задач, сколько своеобразным зеркалом, которое мы поднесли к собственному разуму. Как отметил в эфире радио Sputnik философ Павел Щелин, главная роль нейросетей, возможно, заключается не в том, чтобы заменить человека, а в том, чтобы «повернуть зеркало к нам самим».

По его словам, в этом зеркале мы можем увидеть парадоксальную картину: создавая машины, способные на сложные вычисления и творческие акты, мы одновременно обнажаем проблему недоиспользования собственного, естественного интеллекта. ИИ выполняет рутинные операции, генерирует тексты и образы с пугающей скоростью, ставя перед нами вопрос: а чем в это время занят наш собственный ум? Не превращаемся ли мы из творцов в кураторов, постепенно делегируя машине не только физический труд, но и мышление?

Эксперт добавил, что такая перспектива заставляет задуматься о переосмыслении роли человека в новой технологической реальности. Если ИИ берет на себя выполнение алгоритмизируемых задач, то на первый план выходит именно то, что пока остается уникальным достоянием человеческой природы: критическое и этическое мышление, способность к глубокой рефлексии, создание смыслов и подлинное творчество, а не его имитация.

По его мнению, итогом развития искусственного интеллекта может стать не порабощение человека машиной, а мощный стимул для его внутренней эволюции. ИИ становится вызовом, приглашением вернуться к самим себе и начать использовать тот колоссальный, но часто спящий потенциал собственного разума, о котором мы стали забывать в погоне за созданием его цифрового двойника.

