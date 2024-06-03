Эксперт Михайлов считает, что шведские самолеты недолго продержатся в воздушном пространстве Украины

По словам эксперта Александра Михайлова, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, которые Стокгольм передаст Киеву, недолго продержатся в воздушном пространстве. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что данные самолеты обеспечивают контроль воздушного пространства, наблюдают за взлетом авиации, за ракетными пусками. Информацию они передают украинской стороне, а также вероятные координаты для разных вооружений. Однако это турбовинтовые самолеты, рассчитанные на малый радиус боевой работы по сравнению с российскими.

По мнению эксперта, как только ASC 890 войдут в воздушное пространство Незалежной, они станут целью для России. При условии захода их в зону поражения систем С-400 их просто поразят дальнобойные зенитные ракеты.

Он добавил, что Швеция не передала Украине свои боевые истребители, поскольку знает, что на Украине их ждет «печальная судьба».