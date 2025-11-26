Эксперт назвал главный признак мошеннических звонков

Главным индикатором мошеннических схем является внезапный звонок или сообщение, особенно если оно создает ощущение тревоги и требует немедленных действий. Об этом предупредил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, комментируя случаи, когда жертвы сами инициируют контакт с преступниками, поверив в искусно составленные уведомления. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист раскрыл типичный сценарий манипуляции: сначала злоумышленники привлекают внимание через неожиданный контакт, затем создают эмоциональное напряжение через угрозы или мнимую срочность, и наконец — побуждают жертву к конкретным действиям. Ключевыми маркерами мошенничества являются давление, требования срочного перевода денег, установки программ или раскрытия конфиденциальных данных.

По его словам, последствием попадания в такую ловушку становится не только финансовый ущерб, но и компрометация личной информации. Эксперт подчеркивает, что ни в коем случае нельзя использовать контакты из подозрительных сообщений — проверять информацию следует исключительно через официальные сайты организаций, горячие линии или при личном визите в офис.

