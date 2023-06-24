Эксперт Никулин объяснил причины желания использования Киевом цезия-137
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По словам эксперта по химическому и биологическому оружию Игоря Никулина, украденный в России цезий-137 могли применить в качестве политического оружия против нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Напомним, что недавно были задержаны пятеро человек, которые пытались вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137.
Эксперт отметил, что в мирной жизни данный радиоактивный элемент применяется в медицине и в пищевой промышленности с целью обеззараживания фруктов и овощей. Тем не менее украинским террористам он был необходим для создания грязной бомбы.
Никулин уточнил, что данное вещество можно загрузить в ракету, при взрыве цезий-137 рассеется и произойдет заражение территории.
Он добавил, что Киев хотел диверсию и свалить ответственность на Россию. Поскольку приборы дают возможность точно указать, где произведен радиоактивный цезий.