Эксперт Никулин объяснил причины желания использования Киевом цезия-137

По словам эксперта по химическому и биологическому оружию Игоря Никулина, украденный в России цезий-137 могли применить в качестве политического оружия против нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Напомним, что недавно были задержаны пятеро человек, которые пытались вывезти за рубеж радиоактивный цезий-137.

Эксперт отметил, что в мирной жизни данный радиоактивный элемент применяется в медицине и в пищевой промышленности с целью обеззараживания фруктов и овощей. Тем не менее украинским террористам он был необходим для создания грязной бомбы.

Никулин уточнил, что данное вещество можно загрузить в ракету, при взрыве цезий-137 рассеется и произойдет заражение территории.

Он добавил, что Киев хотел диверсию и свалить ответственность на Россию. Поскольку приборы дают возможность точно указать, где произведен радиоактивный цезий.