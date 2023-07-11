Эксперт Никулин перечислил ответные цели России за теракт на Смоленской АЭС

На выходных появилась информация о том, что ВСУ была предпринята попытка выпустить ракеты по Десногорской атомной станции в Смоленской области. Бывший эксперт по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин дал оценку последствиям теракта на атомном объекте, если он случился. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, взрыв на АЭС всегда несет за собой большие проблемы, а в данном случае немалую роль играет и география данной электростанции, поскольку она находится между Минском и Москвой.

Эксперт отметил, что в качестве ответных мер может быть атака Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС и нескольких ядерных объектов в Восточной Европе.