Эксперт Никулин перечислил ответные цели России за теракт на Смоленской АЭС
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На выходных появилась информация о том, что ВСУ была предпринята попытка выпустить ракеты по Десногорской атомной станции в Смоленской области. Бывший эксперт по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин дал оценку последствиям теракта на атомном объекте, если он случился. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, взрыв на АЭС всегда несет за собой большие проблемы, а в данном случае немалую роль играет и география данной электростанции, поскольку она находится между Минском и Москвой.
Эксперт отметил, что в качестве ответных мер может быть атака Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС и нескольких ядерных объектов в Восточной Европе.