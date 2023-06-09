Эксперт объяснил, почему США срочно укрепляют ПВО Украины

Контрнаступление ВСУ терпит неудачу из-за господства в небе российской авиации, поэтому новый пакет американской военной помощи, большая часть которой направлена на укрепление ПВО, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее сообщалось, что в пятницу Пентагон объявит о новом пакете помощи на сумму $2 млрд. В частности, в него войдут пусковые установки и ракеты Hawk и модернизированные ракеты для ЗРК Patriot.

«Эта поставка говорит о том, что Вашингтон в срочном порядке отправляет боеприпасы из-за нехватки для обеспечения контрнаступления. Почему? Потому что большой урон украинским наступающим частям наносит наша авиация», – сказал Леонков.

Эксперт допустил, что Украина получит не одну-две батареи Patriot, а целый дивизион, в котором шесть батарей по восемь установок. ЗРК постараются сбивать российскую авиацию на дальних подступах, используя разведданные НАТО.