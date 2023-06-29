Эксперт Оленченко раскрыл причины беспорядков во Франции
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Во французских городах идут беспорядки после того, как органы правопорядка застрелили 17-летнего подростка. Политолог Владимир Оленченко пояснил, что в реальности причинами являются непростая социально-экономическая ситуация во Франции и некомпетентность политического руководства. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что увлечение Макрона украинской повесткой не входит в интересы общества.
По мнению эксперта, во Франции увеличивается инфляция, повышен пенсионный возраст, доходы населения урезаются.
Оленченко добавил, что в данном случае действующий глава Франции рискует тем, что в стране может начаться революция или будет решено провести досрочные выборы.