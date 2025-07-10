Эксперт оценил последствия открытия аэропорта в Геленджике

Открытие аэропорта Геленджик 9 июля 2025 года вызвало в обществе неоднозначную реакцию — от осторожной надежды до недоумения. Это событие стало знаковым на фоне многолетнего закрытия 11 южных аэропортов России с начала спецоперации. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Отмечается, что открытие аэропорта Элисты в мае 2024-го прошло почти незамеченным из-за ее периферийного расположения и малого турпотока. Геленджик же — популярный курорт, и его открытие резко контрастирует с предыдущей ситуацией.

Добавляется, что многие в соцсетях восприняли это как сигнал к возможному снятию ограничений с других аэропортов, вплоть до Симферополя, и даже как намек на скорое завершение спецоперации. Люди ожидают возвращения быстрых перелетов (полтора часа в Крым вместо 20 часов на машине или двух суток на поезде).

Главный вопрос — почему открыли именно Геленджик? Официальных пояснений нет. Популярная версия связывает это с наличием множества дач представителей власти, упрощающих логистику для «бархатного сезона».

«Аэрофлот» начал продажу билетов от 18 тыс. рублей. Поездка семьи из четырех человек в одну сторону обойдется минимум в 148 тыс. рублей, что для большинства неподъемно. Первый рейс 18 июля рискует улететь пустым. Также покупатели дорогих билетов опасаются повторения недавних массовых отмен рейсов, когда люди по 40 часов застревали в аэропортах, теряя оплаченный отдых. Инвестиции в перелет становятся финансово рискованными.

По мнению эксперта, открытие Геленджика, вопреки радости от возобновления полетов, породило больше вопросов, чем ответов. Высокие цены делают перелеты недоступными для обычных граждан, а страх отмен превращает покупку билета в авантюру. Общество с надеждой, но и с большой долей скепсиса, ждет, оправдает ли реальность ожидания быстрого и надежного сообщения («вжик-вжик и Геленджик»), или же история повторится.

Ранее сообщалось, что в РСТ оценили влияние открытия аэропорта в Геленджике на туризм.