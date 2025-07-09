В РСТ оценили влияние открытия аэропорта в Геленджике на туризм

Открытие аэропорта в Геленджике может увеличить турпоток в регион почти в два раза и снизить нагрузку на Сочи. Об этом пишет РБК.

Возобновление работы аэропорта Геленджика может заметно изменить туристическую карту юга России. По оценкам специалистов, с открытием авиагавани турпоток в Краснодарский край способен вырасти в полтора-два раза. Главным образом, это позволит снизить перегруженность сочинского аэропорта, который сегодня обслуживает основную массу отдыхающих на Черном море.

Эксперты считают, что уже до конца текущего года геленджикский аэропорт сможет принять до 160 тыс. туристов. Это улучшит доступность не только самого Геленджика, но и соседних курортов — Анапы, Новороссийска и других направлений побережья.

Кроме того, отрасль ожидает перераспределения спроса на перелеты по южным маршрутам. Снижение давления на крупные узлы откроет возможности для расширения чартерных программ и увеличит гибкость расписания, что положительно скажется на стоимости туров.

Ранее в Минтрансе рассказали, когда аэропорт Геленджика будет готов возобновить работу.