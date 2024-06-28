Эксперт Парфентьев перечислил способы спасти свой аккаунт при взломе

Взлом аккаунта в соцсетях на сегодняшний день не редкость. Несмотря на то что безопасность с каждым днем усиливает свои позиции, риск взлома аккаунта всегда имеется. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев назвал шаги, помогающие восстановить контроль над аккаунтом и застраховать себя от аналогичных ситуаций в будущем. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, на данный момент при всех взломах алгоритм принципиально один и тот же, отличие только в ряде нюансов, которые определяются самой архитектурой и правилами конкретного провайдера.

Эксперт подчеркнул, что после взлома прежде всего следует восстановить доступ к своему аккаунту. Необходимо сразу же прекратить сессию в соцсетях, после чего мошенник потеряет одновременную связь с вашим аккаунтом. После этого следует немедленно поменять пароль и ввести двухфакторную аутентификацию.

По его мнению, в случае отсутствия сохраненного доступа необходимо обращаться к администрации мессенджера, где придется доказать, истинность владельца, то есть выслать фото с паспортом. Альтернативным способом, который весьма нередко используется при уводе аккаунтов электронной почты, является создание нового. Таким образом, алгоритм действий должен определяться, исходя из конкретной сложившейся ситуации.