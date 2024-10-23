Эксперт перечислил наиболее подверженные кибератакам сферы в России

По данным одной из компаний кибербезопасности, в прошлом квратале на Россию было направлено больше DDoS-атак, чем, например, на Сингапур и Гонконг. Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров перечислил сферы, которые в нашей стране чаще всего подвергаются кибератакам. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, обычно кибератаки направляются на организации в финансовом секторе, госучреждения, крупные корпорации, на сферу телекоммуникаций и критическую инфраструктуру.

Эксперт добавил, что этот топ сфер подвергается атакам в связи с несколькими факторами: высоким уровнем цифровизации, наличием критической информационной инфраструктуры, экономической значимости рынка данных, политических или военных мотивов, высокой экономической целесообразности подобных кибернападений для преступников.

Ранее эксперт по информбезопасности Татаринов назвал ключевую защиту при хакерских атаках.