Эксперт по информбезопасности Татаринов назвал ключевую защиту при хакерских атаках

В последнее время возросло количество хакерских атак, при которых злоумышленники крадут денежные средства жертв, маскируя свои вредоносные программы под официальные приложения банков. Эксперт по информбезопасности Тарас Татаринов пояснил принципы действия мошенников. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, злоумышленники направляют ссылку на вредоносную программу, выглядящую как официальное приложение банка. В действительности это никаким приложением банка не является,это специальная троянская программа, которая предназначена для кражи денег.

Эксперт добавил, что технических возможностей защититься от этого не существует, поэтому ключевой защитой станет внимательность пользователей.

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