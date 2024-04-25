Эксперт по безопасности Халилов перечислил необходимые предметы для поездки на пикник во избежание пожара

Майские праздники традиционно являются для россиян любимым временем для выезда на природу. Данные поездки сопровождаются приготовлением шашлыков на открытом огне, являющегося источником опасности для подсохшей листвы. В это же время по всей России начинаются лесные пожары, которые могут не только уничтожить колоссальные объемы древесины, а также и привести к смертям тысячи людей. Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал, как не устроить ад на земле во время пикника. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, стоит взять с собой на пикник внушительные запасы воды и пехотную лопатку. Кроме того, для безопасного разведения костра необходимо учитывать растительность, находящуюся в той местности.

Эксперт советует также выезжать на пикник на специальные базы, а при условии желания устроить пикник на природе нужно взять лопату для снятия верхнего слоя дерна и обложить им костровище. Кроме того, рядом с костром нужно держать пятилитровую бутылку с водой.

По его мнению, также не следует использовать хвойные породы деревьев для приготовления пищи, поскольку внутри них много смолы, которая при нагревании может «выстреливать».