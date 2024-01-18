Эксперт по безопасности Халилов перечислил правила купания в крещенской проруби

Каждый год 19 января православные христиане по всей стране отмечают Крещение Господне. В этот день многие окунаются в проруби. По словам эксперта по безопасности Эдуарда Халилова, купание в проруби может принести больше вреда, чем пользы, в первую очередь для неподготовленных людей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что окунаться следует только в заранее подготовленных специальных местах, где также есть спасатели и медики.

По мнению эксперта, ни в коем случае не стоит резко прыгать в воду, а нужно аккуратно заходить и выходить. Также во время очереди в прорубь следует стоять в тапочках и в длинной куртке.

Он подчеркнул, что также нельзя опускаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения, надолго задерживаться в холодной воде, после купания надо идти в теплое помещение или разогретую машину. Кроме того, купание в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ослабленным иммунитетом.