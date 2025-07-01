Строительные компании обяжут строить дополнительный выход из подъездов для скорых и пожарных

Строительные компании хотят обязать строить в новых домах дополнительный выход из подъездов для скорых, пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями.

С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Свою позицию Чернышов пояснил тем, что на внутридомовых территориях ЖК участились трагические случаи с детьми.

Также он отметил, что в новых ЖК должны быть детские площадки, защищенные от проезжей части.

Внутридомовая территория, подчеркнул вице-спикер, создается в первую очередь для людей, а не для машин, но при этом она стала местом повышенной опасности, особенно для детей, передает слова Чернышова РИА Новости.

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