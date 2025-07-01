Кого набирают в ряды ВСУ: шокирующее признание пленного украинца

На Украине военкомы не обращают никакого внимания на наличие заболеваний и физическое состояние человека. Набор в ряды ВСУ ведется ради статистики, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин.

По его словам, сотрудники ТЦК берут всех подряд: косых, больных, кривых.

Его тоже уже не раз пытались мобилизовать, несмотря на полученные ранее травмы. Украинский боец рассказал, что после перелома у него неправильно срослась нога, сломана ключица, которая не срослась, и поражение позвоночника после ДТП. Медицинские документы, подтверждающие это, были.

Второй раз его поймали, забрали и трое суток продержали. Вывозили ночью, ничего не сказав матери, рассказа Рузгин.

Ранее сообщалось о том, что жительница Украины спасла мужчину от мобилизации с помощью банки солений.