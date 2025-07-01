Непозволительная роскошь: Британские монархи откажутся от легендарного поезда

По словам хранителя ассигнований на содержание монарха Джеймса Чалмерса, королевский поезд будет выведен из эксплуатации к 2027 году.

Данное решение связано с желанием королевского двора сократить расходы.

Монархи стремятся к дисциплине и дальновидности в распределении финансирования, а расходы на содержание поезда они считают слишком высокими.

Из ежегодного королевского отчета следует, что вместо поезда королевская семья будет пользоваться двумя вертолетами.

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