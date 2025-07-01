Непозволительная роскошь: Британские монархи откажутся от легендарного поезда
Королевская семья спишет свой фирменный поезд к 2027 году
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Британская королевская семья решила отказаться от фирменного поезда. Данное решение поддержал король Великобритании Карл III, сообщает телеканал Sky News.
По словам хранителя ассигнований на содержание монарха Джеймса Чалмерса, королевский поезд будет выведен из эксплуатации к 2027 году.
Данное решение связано с желанием королевского двора сократить расходы.
Монархи стремятся к дисциплине и дальновидности в распределении финансирования, а расходы на содержание поезда они считают слишком высокими.
Из ежегодного королевского отчета следует, что вместо поезда королевская семья будет пользоваться двумя вертолетами.
Ранее сообщалось о подробностях недуга Карла III.