В Таганроге силы ПВО обезвредили БПЛА
В небе над Таганрогом сбили дрон ВСУ
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В ночь на 1 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Из-за падения обломков устройства были повреждены стекла в доме № 12 по 7-й Садовой площадке.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте ЧП было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Утром эксперты оценят ущерб, добавила Светлана Камбулова.
Ранее бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл детали недавних атак украинских беспилотников на российскую территорию с казахстанского направления.