В Таганроге силы ПВО обезвредили БПЛА

В ночь на 1 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Из-за падения обломков устройства были повреждены стекла в доме № 12 по 7-й Садовой площадке.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте ЧП было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Утром эксперты оценят ущерб, добавила Светлана Камбулова.

Ранее бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл детали недавних атак украинских беспилотников на российскую территорию с казахстанского направления.