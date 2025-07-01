Почти 20% россиян получили прибавку к зарплате в первом полугодии 2025 году

Почти пятая часть (19%) россиян получила прибавку к зарплату по итогам первого полугодия 2025 года. У 59% доходы увеличились на 10%. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру», сообщает РИА Новости.

6% опрошенных получили повышение как в должности, так и в зарплате, а 1% получили повышение в должности.

Доходы 17% выросли на 20%, 11% стали зарабатывать на 30% больше, доходы 9% выросли от 30 до 50%, а 4% стали зарабатывать более чем на 50% больше.

По его данным, примерно пятая часть российских работодателей (21%) повысила сотрудникам зарплату или должность.

Опрос проводился с 16 по 18 июля. В нем приняли участие более 3,2 тыс. россиян из разных регионов страны.

Ранее россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать.