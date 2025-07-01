Размывы парализовали Транссибирскую магистраль в Забайкалье

Из-за сильных ливней в Забайкалье размыло пути, в связи с чем движение по двум участкам Транссибирской магистрали ограничено.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Андрей Варфоломеев.

Сейчас движение осуществляется с ограничением скоростного режима. Специалисты продолжают проводить аварийно-восстановительные работы.

На место ЧП направили противоразмывные поезда.

Напомним, южный циклон принес в Забайкалье сильные ливни. За минувшие сутки больше всего осадков выпало в Читинском, Карымском и Дульдургинском муниципалитетах.

Ранее сообщалось о том, что железнодорожники очистили от сорняков более 110 га полосы отвода МЖД в Рязанской области.