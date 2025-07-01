В Пхеньяне прозвучали военные песни на русском языке

Северокорейские артисты подготовили для делегации Министерства культуры РФ во главе Ольгой Любимовой необычное выступление. Они исполнили песни композиции на русском языке.

Мероприятие проходило в Восточно-Пхеньянском большом театре, где также присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

На сцене также выступили артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель».

Северокорейские артисты исполнили песни «Священная война», «Журавли», «На безымянной высоте», «День Победы», песни Shaman «Встанем» и «Моя Россия», а также песню Ларисы Долиной «О Родине».

Ранее сообщалось о том, что туристам из РФ предложили отправиться через Приморье на новый пляжный курорт в КНДР.