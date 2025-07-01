В США тюремная медсестра убила заключенного ради заключенного

В американском штате Миссури тюремной медсестре по имени Эми Мюррей вынесли суровый приговор. Женщине предстоит провести 12 лет за решеткой за убийство мужа.

Преступление было совершено в 2018 году, сообщает издание People.

Сначала женщина заявила, что в их доме возник пожар, в результате которого погиб ее муж. Она в это время была в магазине. Сначала происшествие посчитали несчастным случаем, но вскрытие показало, что мужчина был отравлен антифризом и умер до пожара.

Следствие установило, что у женщины был роман с заключенным Юджином Клейпулом. В прослушанных записях Эми говорила, что больше не хочет жить с мужем, а после пожара сказала Клейпулу, что больше им никто не будет мешать.

Эми Мюррей признали виновной. Чтобы смягчить наказание, она пошла на сделку со следствием, поэтому ей дали 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что Байден ждал, что Трамп попадет в тюрьму.