Элитные дома, квартиры, авто: у броварского военкома обнаружили имущество на $1 млн

Бывший начальник Броварского военкомата Юрий Бурляй стал владельцем элитной недвижимости — дома и трех квартир — и дорогих автомобилей. Несмотря на скромные доходы, его имущество оценивается в $1 млн. Об этом сообщает украинское издание «Следствие.Инфо».

Журналисты провели расследование и выяснили, что во время службы Бурляя в Броварском военкомате его теща стала собственником двух однокомнатных квартир в новом ЖК в Борисполе.

Вместе с тем глава правления гражданской организации «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик в интервью СМИ отметил, что в декларации за 2024 год экс-военком не указывал такую сумму, на которую можно было бы сделать все эти приобретения.

Ранее сообщалось о том, что командование ВСУ довело мобилизованного до смерти.