Стало известно, когда рухнет ставка ЦБ

Ключевая ставка Центробанка может снизиться к концу текущего года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам эксперт, первое снижение ожидается в июле. Если не будет никаких внешних негативных факторов, то к концу года ключевая ставка может снизиться до 17-18%, и даже до 13-15% годовых.

«Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15 процентов годовых», — сказал Аксаков.

Ранее сообщалось о том, что сенатор Матвиенко предложила видоизменить выдачу льготной семейной ипотеки. Она считает, что механизм семейной ипотеки стоит видоизменить и сделать так, чтобы подобный кредит был доступен только для приобретения жилья в том регионе, где зарегистрирован заемщик.