Эксперт по безопасности Халилов перечислил способы спасти свой дом от лесного пожара

Пожары в четырех районах Иркутской области уничтожили свыше 200 жилых и дачных домов. Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал, как уберечь себя и свой дом от неконтролируемых лесных возгораний. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, ключевым в этом деле является преждевременная оценка рисков и подготовка. Таким образом, прежде всего люди должны понимать, имеется ли угроза прихода лесного пожара в деревнях и загородных поселках. Поэтому необходимо совместно с местной администрацией сделать так, чтобы деревья не находились очень близко к дому.

Эксперт добавил, что тем не менее и подобных мер предосторожности может оказаться мало. Во время горения леса окружающий воздух имеет высокую температуру, и поднимающиеся вверх угольки могут падать на придомовой участок, кровлю и заборы. Поэтому заранее нужно иметь необходимые запасы воды для тушения пожара.