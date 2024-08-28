Эксперт по безопасности Халилов пояснил, почему важно не запрещать применять перцовки детям

В Новосибирске группа подростков недавно напала на 11-летнего ребенка, брызнув ему в лицо из перцового баллончика. Мальчик был госпитализирован. Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал о том, следует ли запретить их продажу или другим образом стоит регулировать этот вопрос. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что вообще баллоны запрещено продавать лицам до 18 лет, поскольку они являются орудием самообороны.

По мнению эксперта, при этом в случае нападения такой баллончик необходим и ребенку как оружие для самообороны и от собак, и от педофилов, и от похитителей, однако все должно как-то контролироваться и регулироваться. Так, необходимо научиться применять любое оружие, тренироваться.

Он подчеркнул, что также к повышению безопасности граждан необходимо подходить комплексно и не менять что-либо одно.

Ранее сообщалось, что в Королеве мужчина распылил в лицо женщины перцовый баллончик и ударил ее бутылкой.