Эксперт по безопасности Халилов заявил, что в качестве самообороны идеальнее всего подходит перцовый баллончик

По словам эксперта по безопасности Эдуарда Халилова, перцовый баллончик является одним из средств самообороны, который доступен каждому, кому исполнилось 18 лет. От остальных его отличает невозможность нанести сопернику серьезное увечье, что и делает его самым предпочтительным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что для его эффективного использования нужна тренировка с целью не навредить случайным свидетелям, а также научиться быстро извлекать и носить в правильном месте.

По мнению эксперта, при этом стоит помнить, что имеются места, на которые баллончик нельзя проносить, вроде массовых мероприятий или аэропортов.

Он подчеркнул, что при попытке распылять его где попало наступит ответственность вплоть до уголовной. Кроме того, для использования баллончика в качестве самообороны ни в коем случае не следует «добивать» противника руками и ногами, а также после применения средств самообороны на место следует вызвать правоохранительные органы.