Немецкая разведка заявила, что террористическая группировка «Исламское государство провинции Хорасан»* (ИГПХ)* могла использовать Незалежную как «транзитную зону» для переброски своих сторонников в Европу под видом беженцев. По словам эксперта по безопасности Олега Хлобустова, транзит сторонников ИГПХ* через Украину в Европу и теракт в «Крокус Сити Холле» могли быть связаны между собой. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что стремление сторонников радикального ислама проникнуть в европейские страны наблюдается уже 14 лет. Не исключено, что для обеспечения транзита были достигнуты договоренности относительно проведения на территории нашей страны сторонниками «Хорасана»* ряда терактов, в том числе и в «Крокусе».

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, произошедший в марте, стал одним из крупнейших в истории современной России, погибшими на сегодня числятся 145 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.