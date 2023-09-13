Эксперт по безопасности Парфентьев дал рекомендации против требований злоумышленников о поджоге зданий

Телефонные аферисты сегодня не только выманивают деньги у жителей РФ, но и толкают их на поджоги административных зданий и военкоматов. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев перечислил способы изобличить мошенника и не поддаться на его уговоры. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, аферисты в зависимости от выбранной ими жертвы применяют одну из двух главных стратегий. Первая – «Добрый волшебник», когда человека активно убеждают в том, что он что-то выиграл или имеет на что-то право, а вторая — шоковая, когда идет запугивание.

Эксперт добавил, что в любой ситуации необходимо взять паузу, чтобы все взвесить, а за это время позвонить в полицию или в банк, из которого якобы звонят.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы никогда не привлекают людей к оперативным мероприятиям по телефону, максимум они могут потребовать прийти в отделение для выяснения обстоятельств.