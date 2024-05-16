Эксперт по безопасности Веселов назвал промахи в охране премьер-министра Словакии Фицо

По словам эксперта по безопасности Станислава Веселова, спецслужбы могли проявить халатность, не отследив и не усилив внешний периметр здания, где проходило выездное заседание с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что также, скорее всего, отсутствовало плотное взаимодействие с местными силовиками, а полицейскими не был проверен периметр на предмет посторонних, подозрительных предметов и подозрительных граждан.

По мнению эксперта, охрана лидеров стран Старого Света организована недостаточно надежно. Так, даже снайперы, которые должны обеспечивать безопасность первого лица государства, допустили ошибки. Таким образом. В охране первого лица Словакии не предусмотрели всех вопросов и заранее не проанализировали, какие могут быть вопросы, связанные с безопасностью премьера.

Напомним, что вчера после выездного заседания правительства на Роберта Фицо было совершено покушение, в результате которого он получил огнестрельные ранения. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.