Эксперт по домоводству Рубенкова назвала способы уберечь ребенка от падения из окна
Фото: [©Валерий Мельников/РИА Новости]
Каждый год в теплый сезон десятки детей выпадают из открытых окон. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова рассказала, какие приспособления помогут предотвратить несчастные случаи. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее мнению, наиболее простым методом защиты детей от выпадения из окна является наличие ручки с замком.
Также можно использовать блокировочный замок.
Эксперт подчеркнула, что стоит помнить о том, что москитные сетки не являются надежной защитой от выпадения из окна. Надежной альтернативой может послужить оконная решетка с небольшими отверстиями.