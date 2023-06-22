Эксперт по домоводству Рубенкова назвала способы уберечь ребенка от падения из окна

Каждый год в теплый сезон десятки детей выпадают из открытых окон. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова рассказала, какие приспособления помогут предотвратить несчастные случаи. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, наиболее простым методом защиты детей от выпадения из окна является наличие ручки с замком.

Также можно использовать блокировочный замок.

Эксперт подчеркнула, что стоит помнить о том, что москитные сетки не являются надежной защитой от выпадения из окна. Надежной альтернативой может послужить оконная решетка с небольшими отверстиями.