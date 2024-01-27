Эксперт по информационной безопасности Вехов заявил, что злоумышленники научились подделывать голоса

По словам эксперта по информационной безопасности Виталия Вехова, телефонные мошенники научились посредством нейросети подделывать голоса людей, чтобы их обман выглядел более убедительным. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что они записывают на цифровой носитель голос, обрабатывают его и с помощью специальных компьютерных программ подделывают.

По мнению эксперта, наиболее надежным способом помешать злоумышленникам является не вступать в разговор с людьми, которые звонящими с неизвестных номеров.