Эксперт по информбезопасности Масалович назвал способы избежать мошенников при пользовании гаджетом

По словам эксперта в сфере информбезопасности Андрея Масаловича, видеоролики, картинки, гифки в Telegram могут служить источником заражения гаджета вредоносным ПО. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что наиболее часто злоумышленники работают по простой схеме: под видом изображения подсовывают приложение. При этом ссылка может выглядеть как картинка, точка, GIF.

По мнению эксперта, чтобы избежать заражения гаджета вредоносными программами, важно соблюдать ключевые правила цифровой гигиены. Прежде всего ничего нельзя скачивать из непроверенных источников, более того, даже проверенными необходимо пользоваться с осторожностью. Также есть смысл обезопасить себя свежим антивирусом. Помимо этого, на портале «Госуслуг» появилась функция запрета на юридически значимые действия, то есть нужно перейти на портал и поставить галку «нельзя».

Он подчеркнул, что необходимо и отключить в настройках Telegram автозагрузку изображений и видео.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать демонстрацию экрана для обмана россиян.