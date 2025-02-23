Одна функция на телефоне оказалась опасной для личных данных россиян

В МВД России предупредили о новой распространяющейся схеме мошенничества в мессенджерах. Оказалось, что аферистам теперь помогает функция демонстрации экрана телефона.

Злоумышленники стали связываться с гражданами по телефону, представляться начальниками и высокопоставленными лицами, а после просить зарегистрироваться на сайте. Когда у человека не получается, аферисты предлагают помощь. Для этого они просят включить демонстрацию экрана, чтобы якобы завести аккаунт собеседнику.

Однако после включения трансляции экрана телефона недобросовестные лица получают доступ к личным данным, переписывают коды от банковских приложений, СМС и многое другое. Чаще всего крадут информацию с логином и паролем от «Госуслуг», так как это открывает больше сведений о жертве.

Полиция призвала россиян к бдительности: не стоит верить незнакомым, особенно, если они просят пройти регистрацию и дать удаленный доступ к телефону. Это следует объяснить и пожилым родственникам, которые нередко сталкиваются с трудностями при использовании гаджетов и охотнее верят мошенникам.

Ранее сообщалось, что мошенник развел семейную пару из США, переехавшую в Подмосковье, на несколько миллионов рублей.