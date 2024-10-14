РКН заявил о мощной кибератаке на системы операторов связи из-за рубежа

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, сообщил о мощной кибератаке, которой в минувшие выходные подверглись операторы связи РФ, передал «Коммерсантъ».

Отмечается, что кибератака была совершена из-за рубежа. Под «удар» также попала инфраструктура крупного хостинг-провайдера. Преимущественно атаковали из США, Швеции и Великобритании. Именно оттуда были зафиксированы IP-адреса хакеров.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что максимальная мощность кибератак достигала 1,73 Тбит/с. Отмечается, что кибератаку успешно отразили российские информационные системы.

По информации «Ъ», в 2024 году большинство российских компаний и государственных учреждений столкнулись с кибератаками. Хакеры преимущественно использовали методы программ-вымогателей, а также воровали данные и совершали DDoS-атаки.

Как отмечает источник, хакерские атаки оплачивают на «черном рынке». Доля таких инцидентов выросла на 44%. Год назад такие атаки отмечались у 10% компаний.

Кибератака представляет собой преднамеренное действие, направленное на нарушение работы компьютерных систем, сетей и устройств с использованием вредоносного программного обеспечения или других методов.

Кибератаки могут иметь различные цели и формы, и они становятся все более распространенными в современном мире из-за растущей зависимости от технологий и Интернета, отмечают эксперты.

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