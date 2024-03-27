Эксперт по кибербезопасности Елецкий назвал схемы мошенников при попытке нажиться на теракте в «Крокус Сити Холле»

Злоумышленники атакуют родных пострадавших и погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Эксперт по кибербезопасности Игорь Елецкий рассказал, какие новые схемы используют мошенники, пытаясь нажиться на трагедии. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Мошенники в первую очередь под видом работников площадки звонят, отправляют СМС и просят перевести деньги. Кроме того, они представляются следователями для выуживания как можно больше персональных данных у своих жертв.

По словам эксперта, злоумышленники очень внимательно следят за информационной повесткой, и каждый информационный повод может стать «крючком» для них.

Он добавил, что особый цинизм в том, что значительная часть попыток мошенничества совершается с территории Незалежной, где до сих пор действуют десятки колл-центров, откуда идут звонки.

Напомним, что в настоящее время объявлен только один официальный сбор от Российского Красного Креста и общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Также в одном из мессенджеров правительством Московской области создан чат «Крокус. Центр помощи», где можно уточнить всю нужную информацию.