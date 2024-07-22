Эксперт по кибербезопасности Потехин заявил, что игры-кликеры отнимают много времени и почти не приносят прибыли

По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Потехина, наибольший риск, который кроется за играми-кликерами вроде «Хамстер комбат», это потеря времени, являющегося самым бесценным и невосполнимым ресурсом. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что такие развлечения весьма просты и имеют примитивный геймплей. Так, пользователям предлагается совершать элементарные действия вроде кликания по экрану и получения за это внутриигровой валюты, которые якобы можно обменять на реальные активы. В действительности подобное конвертирование оборачивается копейками.

По мнению эксперта, большие средства на таких играх зарабатывают только разработчики, компании-владельцы этих игр, и то по большей части за счет внутриигровой рекламы.

Он подчеркнул, что при этом игрокам стоит помнить и о правилах безопасности таких игр. Так, мошенники всегда отслеживают новые тренды, паразитируя на таких играх. Они могут присылать пользователям разные ссылки якобы для подтверждения аккаунта, приглашения друзей за бонусы или регистрации на онлайн-платформе для автокликинга. Сама же ссылка, как известно,оказывается фишинговой.