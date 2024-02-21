Эксперт по кибербезопасности Ромачев пояснил, почему самозапрет на кредиты не защитит жителей РФ от злоумышленников

По словам эксперта по кибербезопасности Романа Ромачева, возможность самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов даст возможность предотвратить ряд преступлений, которые связаны с незаконным оформлением банковских займов посредством украденных персональных данных, тем не менее не обеспечит стопроцентной защиты от мошенников. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это в первую очередь зависит от того, что многие люди пренебрегают дополнительными мерами безопасности и при этом аферисты теоретически имеют возможность получать доступ к аккаунтам граждан РФ на портале «Госуслуги», где его можно отменить.

По мнению эксперта, при этом многие люди безответственно относятся к собственной безопасности, поэтому маловероятно, что они станут устанавливать подобные самозапреты. Поэтому подобная мера всего лишь снизит число таких преступлений.

Он отметил, что на телефон через вирусы может установиться вредоносное ПО удаленного доступа, может произойти взлом аккаунтов в соцсетях.