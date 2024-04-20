Эксперт по кибербезопасности Ульянов перечислил способы испортить жизнь хакерам

Наиболее надежным методом защиты учетных записей, которые доступны современному пользователю, является двухфакторная аутентификация. Считается, что при подобной цифровой «обороне» мошенник не сможет получить доступ к личной информации жертвы даже если завладеет паролем от ее учетной записи. По словам эксперта по кибербезопасности Владимира Ульянова, двухфакторная аутентификация не дает абсолютной защиты аккаунта от взлома. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что посредством разных схем злоумышленники могут получить удаленный доступ к устройству жертвы и считать одноразовый код дистанционно, либо просто-напросто украсть это устройство, где сохранены все пароли.

По мнению эксперта, с целью обеспечения информационной безопасности следует найти баланс между защищенностью собственных аккаунтов и удобством доступа к ним, то есть использовать сложные пароли.

Он отметил, что при двухфакторной аутентификации в случае получения пользователем пароля на телефон, с которого вводится пароль, злоумышленники, получив доступ к его устройству, смогут овладеть сразу всем необходимым для проникновения в аккаунт жертвы. В связи с чем надежность подобного метода защиты аккаунтов во многом зависит от самого пользователя и сервисов, используемых им.

Аналитик подчеркнул, что для защиты от мошенников и усложнения им жизни на данный момент пользователям необходимо не только придумывать сложные пароли и включать двухфакторную аутентификацию, а также и соблюдать правила цифровой гигиены.