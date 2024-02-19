Эксперт по кибербезопасности Ульянов считает, что риск получить дипфейк со своим участием есть у каждого

Злоумышленники могут применять дипфейки с целью введения своих жертв в заблуждение. По словам эксперта по кибербезопасности Владимира Ульянова, распознать качественный дипфейк непросто, прежде всего для не разбирающегося в этом человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в настоящее время нейросети активно развиваются, и в будущем данный процесс станет лишь ускоряться: технологии будут становиться все более совершенными и доступными, а результат будет все более точным и реалистичным.

По мнению эксперта, метода регулировать применение нейросетей и распространение сгенерированных ими файлов на сегодняшний день нет, как и доступных способов идентификации качественных дипфейков.

Он отметил, что ключевой опасностью дипфейков является то, что их могут мошенники использовать с целью обмана жертв. И средством борьбы с ними могла бы стать маркировка производимого нейросетями контента, тем не менее злоумышленники могут изобрести способы обойти данное ограничение.