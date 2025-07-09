Эксперт по миграции Московский оценил последствия введения новых пошлин для мигрантов
Эксперт Московский: часть мигрантов уйдет в тень от пошлин
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении новых госпошлин для трудовых мигрантов и их работодателей. Инициатива затронет выдачу, переоформление и продление рабочих патентов, а также другие разрешительные процедуры. По оценке эксперта по миграции Юрия Московского, часть мигрантов уйдет в тень, что спровоцирует новые волны административных нарушений и депортаций, а в перспективе — потребность в миграционных амнистиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что инициатива продолжает тренд на фискальное ужесточение миграционной политики (после недавних предложений ЛДПР повысить налог на патенты и введения медстраховки). Однако без упрощения легализации и снижения коррупции в контролирующих органах новые пошлины могут усилить теневой сектор, а не решить проблемы бюджета и учета.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отменили запрет на работу мигрантов в общепите.