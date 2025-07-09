Названы причины отмены запрета работы мигрантов в общепите в Нижегородской области

Планируемый запрет на работу мигрантов в ряде нижегородских отраслей, включая общепит, вызвал тревогу у бизнеса из-за рисков кадрового дефицита. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Власти Нижегородской области оперативно скорректировали указ губернатора, исключив из-под действия запрета, который должен был вступить 11 июля, ключевые сферы. Как сообщают в аппарате бизнес-омбудсмена, инициатива исходила от предпринимателей, особенно рестораторов, опасавшихся не найти замену иностранным сотрудникам. В итоге под ограничения не подпадают теперь общепит, гостиницы, ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов), логистика и складская деятельность.

Это решение предотвратит массовые увольнения мигрантов и связанные с этим перебои в работе предприятий, сохраняя стабильность в жизненно важных сервисах и индустрии гостеприимства региона.

Корректива указа, по словам регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Павла Солодкого, стала примером оперативного реагирования власти на реальные запросы бизнеса, что поддержало благоприятный инвестиционный климат в регионе через конструктивный диалог.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили способ ужесточения миграционной политики.