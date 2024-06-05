Эксперт по страхованию Макеева перечислила действия в случае ДТП с электросамокатом

Эксперт по страхованию Елена Макеева рассказала, что делать пострадавшим в ДТП с участием электросамоката или гироскутера. Об этом сообщают « Известия ».

По ее словам, наиболее распространенный случай ДТП — это когда человек на электросамокате ехал по тротуару и сбил пешехода. В таком случае прежде всего следует вызывать на место ДТП сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП. Только подобным способом можно будет получить возмещение ущерба с виновника.

Эксперт подчеркнула, что в документах должны быть зафиксированы все обстоятельства ДТП и указано, какой ущерб понес пострадавший, указаны адреса регистрации участников столкновения. Кроме того, следует найти кассовые чеки, оставшиеся после покупки вещей. После чего следует направить заказное письмо с уведомлением по адресу регистрации виновника ДТП, в котором необходимо описать ситуацию и предложить в досудебном порядке в течение 30 дней выплатить возмещение.

По ее мнению, при случае ДТП в парке нужно обращаться в администрацию, в случае аварии на проезжей части следует вызвать на место происшествия также сотрудников ГИБДД.