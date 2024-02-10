Эксперт по цифровой безопасности Вехов перечислил способы получения и использования мошенниками чужой биометрии

По словам профессора кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталия Вехова, системы биометрической идентификации активно используются жителями нашей страны для доступа к порталу госуслуг и при взаимодействии с банками, при этом следует помнить, что мошенники могут подделывать биометрию, прежде всего голос. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что аферисты могут завязать телефонный разговор с человеком, записать конкретные слова, сказанные им, после чего взломать его личный кабинет.

По мнению эксперта, не следует поддерживать разговор с человеком, который звонит с незнакомого номера, а также следует использовать двойную идентификацию.