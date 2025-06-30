Командование ВСУ довело мобилизованного до смерти
Украинские командиры до смерти замучили мобилизованного упражнениями
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На Украине командиры заставляли мобилизованного с проблемами со здоровьем выполнять упражнения на плацу. Тот не выдержал нагрузки, его состояние ухудшилось. На построение его выносили сослуживцы.
После этого молодого человека доставили в медпункт, в больницу его доставить не успели, он скончался.
О трагедии в интервью РИА Новости рассказал пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин.
По его словам, умерший не раз обращался за медицинской помощью, а его заставляли надевать бронежилет и идти на полигон.
После этого случая медицинское обслуживание не улучшилось, из лекарств мобилизованным выдавали лишь базовое обезболивающее в таблетках, добавил Рузгин.
Ранее сообщалось о том, что на Украине девушки заманивают мужчин в военкоматы.