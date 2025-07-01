Ветеринар рассказал о самочувствии обезьяны, которую посетительница «Тайгана» угостила вейпом

Обезьяна Дана из крымского сафари-парка «Тайган», которой одна из посетительниц дала покурить вейп, плохо ест и целый день спит, сообщил РИА Новости ветеринарный врач Василий Писковой.

Во время курения Дана сняла крышечку с вейпа и засунула в рот, поэтому самая большая опасность в том, что животное могло ее проглотить, пояснил специалист. Дело в том, что пластик может вызвать закупорку кишечника и отправление.

Обезьяна находится под пристальным наблюдением, отметил Василий Писковой.

«Не так опасно, что она покурила, хотя это тоже очень скверно, как опасно, если она проглотила эту крышечку, тогда, не дай Бог, Дану придется оперировать», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что «накурившую» орангутана в парке «Тайган» девушку предупредили о жутких последствиях.