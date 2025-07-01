Президент США Дональд Трамп отозвался об участниках саммита в Гааге как о прекрасных людях, отметил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

При этом, добавил он, хозяин Белого дома демонстрирует, как с ними иметь дело: «давать все, чего они хотят, и ничего не просить взамен». Такой подход гарантирует хорошие отношения с США, отметил парламентарий.

«И это уже видно по тому, как клоуна в фуфайке на пуговицах отодвинули на второй план», — заключил он.

Ранее во Франции назвали кощунством оказание помощи режиму Зеленского.