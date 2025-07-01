В селе Гришино неизвестные в военной форме ночью ворвались в дом, застрелили мать и собаку, потом нашли спрятавшегося в подвале мужчину и таже застрелили.

После этого преступники ограбили дом и угнали автомобиль, которые потом видели в Днепропетровской области.

Злоумышленники беспрепятственно проехали три блокпоста. Никакого расследования преступления не проводилось.

Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Почему никто не называет их имен? Потому что убийцы — в форме. Потому что это "свои". Вот она Украина Зеленского — где убийство гражданских не преступление, а обыденность!» — возмутился он.

Жестокое преступление произошло три дня назад, но все молчат, хотя в наши дни найти преступников можно гораздо быстрее.

Ранее сообщалось о том, что в России объяснили, почему украинцы пока не восстают против Зеленского.